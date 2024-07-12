Yunanlardan Türk balıkçı teknesine saldırı! Denizin ortasında çarpıp kaçtılar: 2 yaralı

Yunan unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları mevkisinde avlanan balıkçının teknesine çarparak hasar verdi. Alınan bilgiye göre, İlker Özdemir, 12 metrelik 'Kızıl Elma' adlı teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına gitti.
Bu sırada Yunan unsurları kendi botlarıyla Özdemir'in teknesine çarparak hasar verdi. Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, 112 Acil Sağlık hattını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot bölgeye sevk edildi.