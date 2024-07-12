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Yunanlardan Türk balıkçı teknesine saldırı! Denizin ortasında çarpıp kaçtılar: 2 yaralı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botu 'Kızıl Elma' isimli Türk balıkçı teknesini taciz etmesinin ardından çarparak büyük hasar verdi. Teknedeki baba ve oğul yaralanırken büyük hasar gören tekne, bölgeye gelen Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na götürüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olayla ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği bildirildi.

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Yunan unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları mevkisinde avlanan balıkçının teknesine çarparak hasar verdi. Alınan bilgiye göre, İlker Özdemir, 12 metrelik 'Kızıl Elma' adlı teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına gitti.

Bu sırada Yunan unsurları kendi botlarıyla Özdemir'in teknesine çarparak hasar verdi. Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, 112 Acil Sağlık hattını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot bölgeye sevk edildi.

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