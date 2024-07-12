Yeniasır TV Yaşam Yunanlardan Türk balıkçı teknesine saldırı! Denizin ortasında çarpıp kaçtılar: 2 yaralı

Yunanlardan Türk balıkçı teknesine saldırı! Denizin ortasında çarpıp kaçtılar: 2 yaralı

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