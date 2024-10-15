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Yürekler ağza geldi! Kontrolden çıkan otomobil parka uçtu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak belediye parkına uçtu. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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Manisa'da ana yola inen Fatih E.'nin idaresindeki otomobil bir anda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı yola geçerek önce kaldırıma çıktı, ardından korkulukları yıkıp belediye parkına uçtu. Ağaca çarparak ancak durabilen araçta sıkışan Fatih E. şans eseri ölümden döndü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan ve 112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih E. burada tedavi altına alındı.

Araçta önemli derecede maddi hasar meydana gelirken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza esnasında ofisinde bulunan ve gürültüyle dışarı fırlayan Ahmet Koçak "Ofiste çalışmaktaydım. Aniden bir ses geldi ve dışarı fırladım. Baktım bir araç kaza yapmış. Allah'tan ağaç vardı. Ağaç olmasaydı içeri girecekti. Çok şükür kardeşimizde önemli bir şey yok. Rabbim beterinden korusun. Ucuz atlatıldı" dedi.

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