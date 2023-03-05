Depremzede çocukların gönüllü ressamı oldu

MERKEZ üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'a İzmir'den gelen ressam Nur Aydın Evrensel, çocuklarla resim yapıyor. Çocukların deprem travmasından kurtulması ve yüzlerinin gülmesi amacıyla harekete geçen Evrensel, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla hayırseverlerden boyama kalemi, resim defteri, boya ve oyun hamuru gibi malzemeler toplayarak Adıyaman'a geldi. Kahta ilçesinde bulunan çadır kentte çocuklarla resim yapan Evrensel, onların depremin etkisinden uzak vakit geçirmesini sağlıyor.

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