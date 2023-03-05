  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Vitrin Depremzede çocukların gönüllü ressamı oldu

Depremzede çocukların gönüllü ressamı oldu

5.3.2023

Depremzede çocukların gönüllü ressamı oldu
MERKEZ üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'a İzmir'den gelen ressam Nur Aydın Evrensel, çocuklarla resim yapıyor. Çocukların deprem travmasından kurtulması ve yüzlerinin gülmesi amacıyla harekete geçen Evrensel, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla hayırseverlerden boyama kalemi, resim defteri, boya ve oyun hamuru gibi malzemeler toplayarak Adıyaman'a geldi. Kahta ilçesinde bulunan çadır kentte çocuklarla resim yapan Evrensel, onların depremin etkisinden uzak vakit geçirmesini sağlıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA