Altın fiyatları 26 Mayıs Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

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Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kültürümüzde de önemli bir yeri olan ve özellikle düğün sezonlarının vazgeçilmezi olan altın, güne nasıl başladı? Güvenli liman olarak tercih edilen ve genelde yatırımcısını sevindiren altında yükseliş sürüyor mu? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 26 Mayıs Salı altın fiyatları...