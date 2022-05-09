Annelere sağlanan destekler neler? Çalışma hayatında annelerin hakları neler?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/annelere-saglanan-destekler-neler-calisma-hayatinda-annelerin-haklari-neler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Annelere hem çalışma hayatında hem de sosyal hayatta pek çok destek sunuluyor. Emeklilikten maddi yardıma, izinden kreş hakkına kadar birçok alanda anneler için önemli avantajlar bulunuyor. Bunların başında ise çalışsın çalışmasın her anneye verilen doğum parası. Peki annelere, anne adaylarına ve kadınlara yasalarımızdan kaynaklanan önemli destekler neler? Doğum parası, süt parası nasıl alınır? Erken emeklilik için nelere dikkat etmek gerekiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilenleri açıkladı.