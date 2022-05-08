Annelere her alanda destek

Çalışma hayatı ile ilgili yasalarımız anneleri ve anne adaylarını koruyucu destekler içeriyor. Emeklilikten maddi yardıma, izinden kreş hakkına kadar birçok alanda anneler için önemli avantajlar sunuluyor

Bugün Anneler Günü.

Tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Vefat eden annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Son yıllarda kadınların iş dünyasında daha çok yer almasını sağlayacak önemli düzenlemeler hayatımıza girdi.

Böylece hem anne olup hem de çalışma imkanlarının önü açıldı. Annelere, anne adaylarına ve kadınlara yasalarımızdan kaynaklanan önemli destekler de bulunuyor. Emeklilikten maddi desteklere, kreş hakkından, izin sürelerine kadar anneler ve kadınlar için birçok avantaj sunuluyor. Özellikle anneler ve anne adayları için yasalarımızda bulunan avantajlardan bazıları şöyle:

ANALIK İZNİ: Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Bu süre 112 gün olarak kullanılıyor. Doktor raporlarıyla uzatılması da mümkün. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Ayrıca hamilelik döneminde işveren, kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda. Örneğin ağır işlerde çalıştırılamıyor, gece mesaisi yaptırılamıyor.

İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Bu yıl asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası en az 12 bin 454 lira. Maaş arttıkça ödenek de artıyor. Ödenek brüt maaşın 112 günlük tutarının üçte ikisi kadar ödeniyor.

DOĞUM PARASI: Çocuk sahibi olan her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Para annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan veriliyor. Kaymakamlıklara müracaat yeterli oluyor.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA: Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Bu sürede yarım maaş ödeniyor.

SÜT PARASI: Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor.

Bu yıl için rakam 316 lira.

Süt parası anne çalışıyorsa kendine çalışmıyorsa çalışan eşine ödeniyor

YARIM MESAİ TAM MAAŞ: Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, birinci doğumda 60, ikincide 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor. Çalıştığı sürenin ücretini işveren, çalışmadığı sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden İŞKUR veriyor.

2 ay yarı zamanlı çalışana devlet 4 bin 966 lira ödüyor.

ALTI YIL ERKEN EMEKLİLİK: Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl (720 gün) olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak 2.160 gün, yani 6 yıl kazanıp erken emekli olabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.

ENGELLİ ANNESİNE PRİM AVANTAJI: Kadın sigortalılardan başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor. Yaş şartı da geriye çekilip erken emeklilik imkanı veriliyor.

KREŞ HAKKI: 100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor. İşverenlerin kadın çalışanlara yaptığı kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor.

HEM MAAŞ HEM MESLEK: Sanayi sektöründe meslek kurslarına veya işbaşı programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program süresi boyunca aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriliyor. Ayrıca eğitim süresince cep harçlığı var.