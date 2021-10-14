Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?

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Milyonlarca çalışan '2022'de asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtnı arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" mesajını vermişti. İşsizlik maaşının, kısa çalışma ödeneğinin de belirleneceği asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Peki 2022 asgari ücret zam tahminleri ne yönde? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı.