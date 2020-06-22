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    Emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur?

    Giriş Tarihi: 22.06.2020, 13:14

    Milyonlarca emekli Temmuz zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte emeklinin zammı da netleşecek. Peki, emeklilerin Temmuz zammı ne kadar olur? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, cevapladı.

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