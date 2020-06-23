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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 23.06.2020, 12:06

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği’nin 63. Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "İktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü bir şekilde görüyoruz." ifadesini kullandı.

    Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    "Üzerinde çalıştığımız yeni istihdam paketi, önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde resetlemeye devam edecek." diyen Bakan Albayrak, "Düşük maliyetli konut kredisi 133 bin başvuruyu geçti, 101 binin üzerinde vatandaşımıza 25 milyar TL üzerinde tahsis yapıldı." şeklinde konuştu.

    Bakan Albayrak, "Türkiye'nin bu süreçten 'V' şeklinde bir toparlanma ile çıkarak potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz." dedi.

    "Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullanan Albayrak, "Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

    Bakan Albayrak, "Merkez Bankası ve BDDK tarafından yapılan Zorunlu Karşılık (ZK) ve Aktif Rasyosu (AR) düzenlemelerinin etrafında dolaşmak, rasyoyu tutturmak için etrafta dolaşan bazı kurumlar veya işlemler duyuyoruz. Bunlardan kaçınmak lazım. Düzenlemelere samimiyetle uyum sağlamaya çalışmamız ve düzenlemelerin ruhuna uygun hareket etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

    Albayrak, Haziran ayının ilk 21 günlük döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,6 artış gösterdiğini belirtti.

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