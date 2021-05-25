Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği başvuru ekranı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/hibe-destegi-basvurusu-nasil-yapilir-esnaf-hibe-destegi-basvuru-ekrani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Esnafa hibe desteği başvuruları bugün itibarıyla başladı. Hibe desteğine başvuruda bulunmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Ödemeler 5 bin TL ve 3 bin TL olarak iki farklı şekilde ödenecek olup, desteği verecek olan Ticaret Bakanlığı, işletme sınıflarına göre miktarları belirleyecek. Peki esnafa hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?