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    Yeniasır TV Ekonomi Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği başvuru ekranı!

    Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği başvuru ekranı!

    Giriş Tarihi: 25.05.2021, 10:28

    Esnafa hibe desteği başvuruları bugün itibarıyla başladı. Hibe desteğine başvuruda bulunmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Ödemeler 5 bin TL ve 3 bin TL olarak iki farklı şekilde ödenecek olup, desteği verecek olan Ticaret Bakanlığı, işletme sınıflarına göre miktarları belirleyecek. Peki esnafa hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?

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