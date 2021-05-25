Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği başvuru ekranı!

Esnafa hibe desteği başvuruları bugün itibarıyla başladı. Hibe desteğine başvuruda bulunmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Ödemeler 5 bin TL ve 3 bin TL olarak iki farklı şekilde ödenecek olup, desteği verecek olan Ticaret Bakanlığı, işletme sınıflarına göre miktarları belirleyecek. Peki esnafa hibe desteği başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?
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