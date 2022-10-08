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    Yeniasır TV Ekonomi İzmir'de kentsel dönüşüm açmazı! Yetki verilen alanın sadece yüzde 3'ünde temel atıldı

    İzmir'de kentsel dönüşüm açmazı! Yetki verilen alanın sadece yüzde 3'ünde temel atıldı

    Giriş Tarihi: 08.10.2022, 12:52

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem riski altındaki 10 bin konutluk mahalleyi dönüşüm kapsamına almayarak yalnızca 275 konutluk projenin temelini attı. Alanın hemen yanında bulunan ve imar planı olmayan 10 bin konutluk alanda yaşayan bölge sakinleri ise kentsel dönüşüm bekliyor. AK Parti Gaziemir Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 10 bin konutluk alanın yaklaşık yüzde 3'lük kısmının temelini attığını ve bu gidişle dönüşümün 30-40 yılda ancak tamamlanacağını belirtti. CHP'li Büyükşehir Belediyesi kentteki dönüşüm sorununu kurduğu iş insanları yapı kooperatifi aracılığıyla küçük projeler halinde çözmeye çalışıyor ancak Çevre Şehircilik Bakanlığı 2012 yılından itibaren 6,5 milyon metrekarelik alan için dönüşüm yetkisi verdi. Geçen zamanda yüzde 70'i tamamlanması gereken dönüşümün binde biri bile tamamlanamadı.

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