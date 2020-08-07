Türkiye'nin corona virüs sürecinde gösterdiği başarılı performansı ve salgının yarattığı ekonomik durgunluğa rağmen her geçen gün yükselen olumlu verilerini gölgelemek isteyenler yine döviz kuru üzerinden manipülasyona girişti. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter önemli açıklamalarda bulundu.
İzzet Ulvi Yönter: "Çok büyük bir tezgah ve kumpasla karşı karşıyayız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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