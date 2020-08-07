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    Yeniasır TV Ekonomi İzzet Ulvi Yönter: "Çok büyük bir tezgah ve kumpasla karşı karşıyayız"

    İzzet Ulvi Yönter: "Çok büyük bir tezgah ve kumpasla karşı karşıyayız"

    Giriş Tarihi: 07.08.2020, 13:36

    Türkiye'nin corona virüs sürecinde gösterdiği başarılı performansı ve salgının yarattığı ekonomik durgunluğa rağmen her geçen gün yükselen olumlu verilerini gölgelemek isteyenler yine döviz kuru üzerinden manipülasyona girişti. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter önemli açıklamalarda bulundu.

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