Mesafeleri kısaltan dev proje! 1915 Çanakkale Köprüsü yakıttan ve zamandan tasarruf sağlıyor | Video

18 Mart 2022 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, hizmete girdiği günden bu yana hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. Dünyanın en büyük orta açıklığa sahip köprüsü zamandan ve yakıttan tasarruf sağlamanın yanısıra rahat bir yolculuk imkanı da sunuyor. Köprü ile birlikte bölgedeki emlak değerleri 10-20 kat oranında artarken köprü sunduğu imkanlar ile yatırımcıyı bölgeye çekmeye devam ediyor.
Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlanmıştı.
Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz yapıldı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde inşa edildi.
İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi buluyor.