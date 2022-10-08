Mesafeleri kısaltan dev proje! 1915 Çanakkale Köprüsü yakıttan ve zamandan tasarruf sağlıyor | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/mesafeleri-kisaltan-dev-proje-1915-canakkale-koprusu-yakittan-ve-zamandan-tasarruf-sagliyor-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

18 Mart 2022 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, hizmete girdiği günden bu yana hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. Dünyanın en büyük orta açıklığa sahip köprüsü zamandan ve yakıttan tasarruf sağlamanın yanısıra rahat bir yolculuk imkanı da sunuyor. Köprü ile birlikte bölgedeki emlak değerleri 10-20 kat oranında artarken köprü sunduğu imkanlar ile yatırımcıyı bölgeye çekmeye devam ediyor.