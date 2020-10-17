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    Türkiye'den enerjide dev adımlar! Aliağa'da yeni FSRU gemisi faaliyete başladı

    Giriş Tarihi: 17.10.2020, 10:56

    Enerji alanında art arda dev adımlar geliyor. Karadeniz’de bulunan gaz kaynağı enerjide Türkiye’nin elini güçlendirirken, doğal gaz arz güvenliğini sağlamak ve altyapısını geliştirmeye yönelik çabalar sürüyor. LNG ihtiyacındaki artış tesis yatırımlarına da hız verdi. İzmir, LNG tesisi yatırımlarında merkez üssü oluyor. Aliağa Limanı’nda yeni FSRU gemisi faaliyete başladı.

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