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    Yeniasır TV Ekonomi Türkiye'nin buğday stoğu ne kadar? İzmir'de depolarda ne kadar buğday var?

    Türkiye'nin buğday stoğu ne kadar? İzmir'de depolarda ne kadar buğday var?

    Giriş Tarihi: 23.05.2022, 15:30

    Koronavirüs salgını sonrasında Ukrayna-Rusya savaşının da başlamasıyla buğday stoklarında kıtlık olacağı iddia edilmişti. A Haber ekibinden Sefer Ayçe, İzmir'de bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday depolarından bir tanesine gitti. Yetkililerden alınan bilgiye göre sadece İzmir'de bulunan depolarda 130 bin ton buğday var. Önümüzdeki hafta Ege Bölgesi'nde de sezonun başlayacağı belirtilirken Türkiye'nin buğday konusunda bir sıkıntısının olmadığı da rakamlarla net bir şekilde anlaşılıyor.

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    20 MİLYON TON REKOLTE
    Türkiye'nin yıllık ortalama 25 milyon ton buğday ihtiyacı bulunuyor. Bunun 18-19 milyon tonu iç pazarda tüketiliyor. 6-7 milyon tonu ise işleyip ihraç ediliyor. Yeni hasada sayılı günler kaldı. 15-20 gün içinde Güneydoğu'da, temmuzda da İç Anadolu'da hasat yapılacak. Bu yıl yağışların etkisiyle 20 milyon ton rekolte bekleniyor. Yani Türkiye'nin hasat edeceği buğday kendi tüketimine rahatlıkla yetecek düzeyde...

    The Economist'in kapağına taşıdığı mayıs sayısındaki buğday haberinde Birleşmiş Milletler'in (BM) raporuna atıfta bulunuldu. Haberde 2050 yılına kadar 450 milyon ila 1.6 milyar insanın gıdaya ulaşmakta güçlük çekeceğini vurgulandı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Hindistan'dan buğday ithal edildiği" iddialarına açıklama

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