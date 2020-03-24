Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıkladı! İşte madde madde bankaların finansal istikrar önlemleri

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/ziraat-bankasi-halkbank-ve-vakifbank-acikladi-iste-madde-madde-bankalarin-finansal-istikrar-onlemleri" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'de koronavirüs salgınından vatandaşların ve şirketlerin en az kayıpla atlamasına katkıda bulunmak için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank harekete geçti. 3 kamu bankası, koronavirüs salgınına ilişkin alınan önlemleri son dakika olarak duyurdu. Bu önlemler kapsamında 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemeleri ertelendi. İşte önlemlerin detayları ve bankaların açıklamaları...

Kamu bankaları virüs salgınına karşı finansal istikrar önlemlerini açıkladı. Bankalar kredi ödemelerine erteleme getirirken, firmaların yükünü kolaylaştıracak adımlar da attılar Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm kurumlar gibi kamu bankaları da elini taşın altına koydu. Vatandaşların bankalara olan borçları hakkında açıklama yapan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerin borçlarının ödeme tarihlerinin ertelendiği bildirildi.