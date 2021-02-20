Annemin yüzünü açın (Kardeşlerim özel video)

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümü ile Atv ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizi güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile adeta nefesleri kesti. Dizide yer alan vefat sahnesi ise tüyleri diken diken etti. İşte Kardeşlerim ilk bölümden özel video...
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