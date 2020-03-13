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    Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan geri döndü

    Giriş Tarihi: 13.03.2020, 00:28

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 59. yeni bölümüne Züleyha ve Müjgan damga vurdu. Amerika'ya gitmek için heveslenen Müjgan'ın hayali yarım kaldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın dikkat çeken karakteri Müjgan Amerika'ya gidemedi. Eve dönen Müjgan bu kez de Züleyha'yı karşısında gördü. Bir Zamanlar Çukurova'da eve dönen Müjgan büyük şok yaşadı.

    Atv'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova 59. Bölümde Züleyha'nın Fekeli'nin konağında kaldığını Behice halasından öğrenen Müjgân, Amerika'ya gitmekten vazgeçti.

    Demir'in yaka paça dışarı attığı Züleyha'ya Fekeli'nin kızı gibi sahip çıkmasını kıskanan Müjgân, apar topar Çukurova'ya geri döndü. Dönmesiyle Fekeli konağında Züleyha'yı aile sofrasında gören Müjgân kıskançlık krizi geçirdi. #ArtıkSusmam etiketi ile yayınlanan bölüm için birçok kullanıcı sosyal medyada paylaşım yaptı.

    MÜJGAN EVE GERİ DÖNDÜ

    Ardında bir enkaz bırakacağını zanneden Müjgân için olayların rengi değişti. Züleyha'yı Yılmaz'ın kucağına kendisinin attığını fark eden Müjgân vakit kaybetmeden Adana uçağına atlayıp Çukurova'ya geri döndü. Ne kocası Yılmaz'ı ne de Fekeli'nin kızı olmayı, Züleyha'ya kaptırmak istemiyordu. Ne yapıp edecek buna fırsat vermeyecekti.

    ZÜLEYHA'YI GÖREN MÜJGAN OLAY ÇIKARDI

    Müjgân eve geldiğinde, Fekeli'nin sofrasında Yılmaz ve Züleyha'nın karşılıklı yemek yediğini gördüğünde kendini tutamadı. Masada kendi sandalyesinde gördüğü Züleyha'ya "hiç vakit kaybetmemişsin!" diyen Müjgân neden konakta bulunduğunu sordu. Fekeli'nin "Züleyha'yı ben getirdim" demesi de onu sakinleştirmeye yetmedi. Gitmeden önce nasılsa döndükten sonra da aynı hataları yapmaya devam eden Müjgan'a halası Behice, Yılmaz'ın tarafını tutarak engel olmaya çalışıyordu. Yılmaz-Müjgân kavgası kaldığı yerden devam edecekti.

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