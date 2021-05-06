Bozkır Arslanı Celaleddin’den ikinci tanıtım! Nefes kesecek yeni dizi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/bozkir-arslani-celaleddinden-ikinci-tanitim-nefes-kesecek-yeni-dizi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor. Yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup ederek Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han’a, “Keşke benim oğlum olsaydı” dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah’ın heyecan dolu hikayesini anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin’in ikinci tanıtımı da nefes kesti. Dizinin görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosunu gözler önüne seren ikinci tanıtım da yayınlandığı andan itibaren büyük ilgiyle karşılaştı.