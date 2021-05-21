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    Celaleddin, Cengiz Han'la tanış oldu I Bozkır Arslanı Celaleddin özel video

    Giriş Tarihi: 21.05.2021, 21:29

    ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen ilk bölümü, Şehzade Celaleddin ve Cengiz Han’ın ilk kez karşılaştığı sahne nefesleri kesti.

    Cengiz Han'a gönderilen elçilik kafilesine gizlice katılan Celaleddin, yolda konakladığı kervansarayda bir kadına sarkıntılık edilmesine dayanamadı bir grup serseri ile kavgaya tutuştu.

    Bu sırada kılık değiştirmiş vaziyette kervansarayda bulunan Cengiz Han, önce kavgada Celaleddin'e yardım etti ardından da masasına davet etti. Cengiz Han "Her zaman başını belaya sokar mısın" diye sorunca Celaleddin, "Mazlum gördüğüm vakit kendimi tutamam" yanıtını verdi. Cengiz Han, "Bunca diyar gezdim senin gibi düşünenlere pek rastlanmıyor. Hangi ocakta yetiştiysen kutlu bir ocakmış" diyerek Celaleddin'e övgü yağdırdı.

    Kendini bir tüccar gibi tanıtan Cengiz Han, sohbet esnasında Celaleddin'i yakından tanımaya çalıştı ve "Bu gece şerefli bir dost kazandın. Ben de dostumu tanımak isterim" dedi. Celaleddin, Harzemşah sultanının kafilesinde muhafız olduğunu söyleyince Cengiz Han, "Sultanın senin gibi muhafızları varsa dünyada derdi yoktur" dedi.

    Celaleddin, ayrılmadan evvel Cengiz Han'ı Harezm'e davet etti. Cengiz Han gelmek istediğini belirterek "Harezm'in bereketli olduğunu duydum" diye manidar yanıtladı.

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