Cesareti ile göz dolduran Şehzade Celalleddin vahşi aslanı böyle avladı

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‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen ilk bölümü, Şehzade Celaleddin’in nefes kesen aslan avı sahnesiyle açıldı. Labirent gibi dizilmiş kayalıkların arasında vahşi aslanla adeta köşe kapmaca oynayan Celaleddin, nefes kesen kovalamacanın ardından aslanı kurduğu tuzağa çekmeyi başardı. Hazırladığı kafesin kapısındaki ipi keserek aslanı hapseden Celaleddin, hayatını ortaya koyduğu avdan alnının akıyla çıkmış oldu ve “Ne zamandır peşindeydik. Bugüne kısmetmiş” dedi.

Şehzade Celaleddin, uzun süredir peşinde olduğu aslanı avlayabilmek için zekice bir tuzak kurmuştu. Aslanın karşısına silahsız çıkan ve elinde tuttuğu kanlı et parçası sayesinde peşine takılmasını sağlayan Celaleddin, aslanla ölümcül bir oyun oynadı.

Labirent gibi dizilmiş kayalıkların arasında vahşi aslanla adeta köşe kapmaca oynayan Celaleddin, nefes kesen kovalamacanın ardından aslanı kurduğu tuzağa çekmeyi başardı. Hazırladığı kafesin kapısındaki ipi keserek aslanı hapseden Celaleddin, hayatını ortaya koyduğu avdan alnının akıyla çıkmış oldu ve "Ne zamandır peşindeydik. Bugüne kısmetmiş" dedi.

Celaleddin'e avda eşlik eden Ötkır ve Timur Melik, şehzadeyi cesaretinden ötürü kutlarken, Timur Melik "Bozkırın tüm avcıları hasetten kuduracaktır" dedi. Bu sırada gelen Kılıç önce şehzadeyi tebrik etti ardından sultanın onu ve Timur Melik'i saraya çağırdığını iletti.

Kamera arkasında yaklaşık 500 kişilik bir ekibin çalıştığı 'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisinin dijital efektleri Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya'dan 200 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Özel efektleriyle uluslar arası alanda büyük ses getirecek projenin ilk tanıtımında da yer alan ve büyük ilgi gören aslan avı sahnesinin animasyonları beş ayda tamamlandı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.