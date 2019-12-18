Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Edebalı, Bala Hatun'u ziyaret ediyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.
Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Edebalı, Bala Hatun'u ziyaret ediyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini bulabilirsiniz.
Edebalı, Bala Hatun'u ziyaret ediyor! Kuruluş Osman yeni bölüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.