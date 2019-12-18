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Edebalı, Bala Hatun'u ziyaret ediyor! Kuruluş Osman yeni bölüm

Giriş Tarihi: 18.12.2019, 22:22

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Edebalı, Bala Hatun'u ziyaret ediyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Edebalı, Bala Hatun'u ziyaret ediyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini bulabilirsiniz.

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