Hercai 13. bölüm izle

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Atv ekranlarının en çok seyredilen ve sevilen dizilerinden olan Hercai 13. bölümü ile yeni sezona merhaba dedi. Nefes kesen bir bölüm ile sezon finaline giren Hercai'nin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyordu. Hercai yeni sezona iddialı bir giriş yaptı ve izleyenleri ekrana kilitledi. İşte Hercai'nin heyecan dolu 13. yeni bölümü...

Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek? Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı? Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi?