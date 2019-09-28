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Hercai 14. bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 28.09.2019, 09:59

Atv'nin Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Hercai, heyecan dolu bir bölüm ile ekranlardaydı. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerinde yer aldığı Hercai'nin dün akşam ekranlara gelen 14. bölümünde, Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi? İşte izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için Hercai 14. bölümü...

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