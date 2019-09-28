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Hercai 15. bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 28.09.2019, 10:04

Hercai 14. bölümü ile izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Reyyan'ın Miran'a ikinci bir şans vermesi Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. Miran'ın evlilik kararı da yıllardır süren intikam planlarının değişmesine neden olur. İşte Hercai'nin merakla beklenen 15. yeni bölüm fragmanı...

HERCAİ 14. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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