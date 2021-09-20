İkimizin Sırrı 8. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/ikimizin-sirri-8-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv ekranlarında fırtınalar estiren İkimizin Sırrı dizisinin yeni bölüm fragmanı "Neva hiçbir yere gitmiyor!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin son bölümünda annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Alp tüm ailesiyle tek tek yüzleşmeye karar verir. Diğer yandan herkes Seylan'ı gazetecilere ifşa edenin kim olduğunu merak etmektedir. Dost ile düşman birbirine karışınca olaylar gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Bütün bu karmaşa ise Alp ve Neva'nın gittikçe birbirine bağlanmasına neden olacaktır. İşte İkimizin Sırrı yeni bölümde yaşanacaklar...