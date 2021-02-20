Kardeşlerim 2. yeni bölüm fragmanı

Atv'nin yüreklere dokunan yeni dizisi Kardeşlerimin 2. yeni bölüm fragmanı "Kardeşinizin durumu kritik..." başlığı ile yayınlandı. İlk bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Kardeşlerim'in 2. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı...
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