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    Yeniasır TV Ekran Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı izle

    Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 22.01.2022, 12:28

    Cumartesi akşamlarının galibi, Atv'nin merakla beklenen, ilgiyle izlenen ve sevilen dizisi Kardeşlerim'in 36. bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği 'Kardeşlerim'de heyecan dorukta. İşte Kardeşlerim dizisinin 36.bölüm 2. fragmanı...

    Kardeşlerim 36.bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 36.bölüm fragmanı
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    Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine girişirler. Asiye ile Doruk arasındaki ipler iyice gerilirken, Orhan da tüm gücüyle, Oğulcan için iyi bir avukat tutmanın yollarını aramaktadır. İlknur'un beklenmedik teklifi, Şengül'ü şoka uğratır.

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