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Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 22.11.2019, 16:20

Kimse Bilmez'in yayınlanan son bölümü izleyicileri adeta ekrana kilitledi. Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenmeleri ile hayatlarında büyük bir değişim başlar. Kimse Bilmez'in 23. yeni bölümünde Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko’nun katilinin Ali’nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali’nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey’in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi? İşte Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı...

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