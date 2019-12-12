Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kurulus-osman-4-bolum-tek-parca-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan bölümü ile izleyicileri ekrana kilitledi. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın 4. bölümünde Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır? İşte izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça...