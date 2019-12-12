 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Ekran > Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle

Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 12.12.2019, 10:07

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan bölümü ile izleyicileri ekrana kilitledi. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın 4. bölümünde Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır? İşte izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Hortuma yakalanan kadın kamerada!
Hortuma yakalanan kadın kamerada!
Bakan Albayrak'tan Meclis'te önemli açıklamalar!
Bakan Albayrak'tan Meclis'te önemli açıklamalar!
Kabine sonrası önemli açıklamalar! Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
Kabine sonrası önemli açıklamalar! Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
Hortum savaş alanına çevirdi! Bir kişi uçmaktan son anda böyle kurtuldu...
Hortum savaş alanına çevirdi! Bir kişi uçmaktan son anda böyle kurtuldu...
Başkan Erdoğan: Nobel adil ödül veren bir örgüt değil
Başkan Erdoğan: Nobel adil ödül veren bir örgüt değil
TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı!
TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm tek parça izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle
Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragman izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. yeni bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. yeni bölüm fragmanı
Kimse Bilmez 25. yeni bölüm fragmanı izle
Kimse Bilmez 25. yeni bölüm fragmanı izle
Reyyan ve Miran gerçeklerin peşinde!
Reyyan ve Miran gerçeklerin peşinde! Hercai 24. bölüm fragmanı izle