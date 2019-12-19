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Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 19.12.2019, 11:05

Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan 5. bölümü sonrası dizinin hayranları merakla Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanını bekliyor. atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 6. bölümü "Gün, hesap günüdür!" başlığı ile yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı...

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