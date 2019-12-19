Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan 5. bölümü sonrası dizinin hayranları merakla Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanını bekliyor. atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 6. bölümü "Gün, hesap günüdür!" başlığı ile yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı...
Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.