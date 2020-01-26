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Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 26.01.2020, 18:08

Atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı "Sofia'nın zehrini dişlerinden dökmeden bana ölüm haram olsun!" başlığı ile yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?

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