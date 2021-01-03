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    Yeniasır TV Ekran Maraşlı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı

    Maraşlı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı

    Giriş Tarihi: 03.01.2021, 00:08

    Atv ekranlarında başlayacak Maraşlı dizisinin 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımını ‘’Tims&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı “Maraşlı” atv ekranlarından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ekranlara görkemli kadrosu ve ezber bozan hikayesiyle damga vuracak “Maraşlı”nın, merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.

    Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan Maraşlı; kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.

    Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.

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