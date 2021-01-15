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    Yeniasır TV Ekran Maraşlı 2. bölüm bomba gibi geliyor! “Yaşamak ve yaşatmak için!”

    Maraşlı 2. bölüm bomba gibi geliyor! “Yaşamak ve yaşatmak için!”

    Giriş Tarihi: 15.01.2021, 17:55

    Atv'nin Maraşlı dizisi ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Reytingleri altüst eden Maraşlı 'nın ikinci bölümü büyük bir merakla bekleniyor. İşte 2. bölüm tanıtımı.... “Dünyayı sevgisiz büyüyen insanların savaşları mahvetti.”

    2. Bölüm:

    ﻿Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?

    Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?

    Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?

    Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.

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