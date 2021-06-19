  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Maraşlı 23. yeni bölüm fragmanı

    Maraşlı 23. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 19.06.2021, 10:34

    Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Maraşlı'da bu hafta Maraşlı ve Hurdacı yüz yüze gelir. Maraşlı, silahını Hurdacı'ya doğrultur ve konuşmasını ister. Savcı Tolga, ekibi ile Hurdacı'nın mekanına baskın yapar. Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenen Maraşlı'nın aklı soru işaretleriyle doludur. Maraşlı, babasının onu neden öldürmek istediğini öğrenebilecek midir? İşte Maraşlı yeni bölüm fragmanı...

    Hurdacı neden Maraşlı'nın peşindedir? Mahur, Zeliş'le okulda buluşur. Mahur, Zeliş'in hala Maraşlı'nın Hilal ile evlenmesinden yana olduğunu anlar. Mahur'un, Maraşlı'nın evlilik teklifine cevap vermeden önce görüşmesi gereken bir kişi daha vardır. Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek midir? Hurdacı, Savaş'a polisler mekanını bastığı için sinirlidir ve ölüm emrini verir. Hurdacı'nın adamları Savaş'ın mekanını tarar. Savaş ve Hurdacı restleşir. İkili arasında artık savaş başlamıştır. Kazanan kim olacaktır? Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğundan şüphelenir ve harekete geçer. Maraşlı'nın en yakınlarından bu gerçeği öğrenmek ister. Fuad ve Mahur'un peşine takılır. Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğunu öğrenecek midir? Fuad ve Mahur'u bekleyen büyük tehlike nedir?

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maraşlı 23. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Meles Çayı'nda yıllardır çözülemeyen kirlilik!
    Meles Çayı'nda yıllardır çözülemeyen kirlilik!
    Denizli'de hareketli saatler! Kendini 4. kattan boşluğa bıraktı
    Denizli'de hareketli saatler! Kendini 4. kattan boşluğa bıraktı
    Bozkır Arslanı Celaleddin 6. yeni bölüm fragmanı
    Bozkır Arslanı Celaleddin 6. yeni bölüm fragmanı
    AK Parti Hani İlçe Binası'na molotoflu saldırıda 2 gözaltı
    AK Parti Hani İlçe Binası'na molotoflu saldırıda 2 gözaltı
    Başkan Erdoğan: Tam isabet vurduk
    Başkan Erdoğan: Tam isabet vurduk
    Saniyeler içinde araçtan cep telefonunu çaldı
    Saniyeler içinde araçtan cep telefonunu çaldı
    Bozkır Arslanı Celaleddin 6. yeni bölüm fragmanı
    Bozkır Arslanı Celaleddin 6. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 64. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 64. yeni bölüm fragmanı izle
    Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım
    Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı
    Kardeşlerim 18. yeni bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 18. yeni bölüm fragmanı izle
    Baş Belası 1. Bölüm Fragmanı
    Baş Belası 1. Bölüm Fragmanı