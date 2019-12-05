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Reyyan ve Miran gerçeklerin peşinde! Hercai 24. bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 05.12.2019, 10:38

Hercai'nin merakla beklenen 24. bölüm fragmanı yayınlandı. 6 Aralık Cuma günü ekrana gelecek olan Hercai'nin yeni bölümünde, Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak? Hercai 24. bölüm fragman izle!

Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur. Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır. Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar. Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak? Diğer yandan Reyyan'ın Miran'ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat'tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?

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