Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı! Diziye Cemal Hünal katıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/sadakatsiz-19-yeni-bolum-fragmani-diziye-cemal-hunal-katildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Diziye yeni katılan Cemal Hünal'ın canlandırdığı Sinan karakteri Asya'nın yeni aşkı mı olacak? Derin mektup bırakıp kayıplara karışıyor? Peki Derin'e ne oldu, öldürüldü mü? İşte Sadakatsiz 19. Bölüm 2. Fragmanı...