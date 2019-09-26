Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm full izle

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Sen Anlat Karadeniz dün akşam yayınlanan bölümü ile izleyici adeta ekrana kilitledi. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Öykü Gürman gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in dün akşam yayınlanan 57. bölümünde Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar. İşte Sen Anlat Karadeniz heyecan dolu 57. bölümü...