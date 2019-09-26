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Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 26.09.2019, 10:33

Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının en çok seyredilen dizisi olan Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yayınlanan son bölümünde Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 58. yeni bölüm fragmanı...

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