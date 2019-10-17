Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm fragmanı izle

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Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 61. bölüm fragmanı yayınladı. Sen Anlat Karadeniz'in dün akşam yayınlanan bölümünde yine izleyiciler ekrana kilitlendi. Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır. Peki Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler olacak? İşte merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm fragmanı...