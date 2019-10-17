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Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 17.10.2019, 10:07

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünde birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır. İşte izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm tek parça...

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