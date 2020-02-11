Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı izle

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Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son yayınlanan bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Şeniz'in adamları tarafından kaçırılan Cemre'ye yardım eden Cenk de buzhanede kapalı kalır. Buzhanede kapalı kalan Cenk ve Cemre'ye ne olacak? İşte Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı...