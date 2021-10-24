AK Partili Kaya'dan Soyer'e: CHP'li vekilleri İzmir'de sokağa çıkamaz hale soktu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ak-partili-kayadan-soyere-chpli-vekilleri-izmirde-sokaga-cikamaz-hale-soktu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Karabağlar ziyareti esnasında Uzundere kentsel dönüşüm bölgesinde yaşayan vatandaşla arasında geçen diyaloğu video olarak paylaşarak, “Hep söylüyorum. CHP'li Soyer, CHP Milletvekillerini İzmir'de sokağa çıkamaz hale soktu. İşte, örnek. İzmirliler, Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösteriyor. Kılıçdaroğlu ise, "Belediye olarak biz çözemedik, hükümet çözsün" diyor. Boşuna demiyoruz; Onlar konuşur AK Parti yapar!” ifadelerini kullandı.

İzmir'de, Uzundere Mahallesi'nde kentsel dönüşümün bitirilmemesi nedeniyle vatandaşların protestolarıyla karşılaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalara imza attı.



Kılıçdaroğlu, evlerin Büyükşehir'in bütçesi ile yapılmasını talep eden vatandaşa, "Hükümet'le konuşun, gelsinler size yapsınlar. Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin" ifadelerini kullandı.





AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu ve bölge halkından bir vatandaş arasında geçen diyaloğu paylaşarak, Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

Kaya'nın paylaştığı videoda, vatandaşın "Ben siyasi konuşmak istemiyorum" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun "Ben de siyasi konuşmak istemiyorum, ben doğruları söylüyorum" dediği anlaşılırken vatandaş, "O zaman buradaki bütçeyle bizim orayı yapsaydınız, buradaki bütçeyi nasıl ayarladınız? Bunu devlete nasıl mahal ediyorsunuz? O zaman Büyükşehir bıraksın, açık söylüyorum; biz bunu devletle çözmeye çalışalım, tapularımız burada" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise "O zaman devlete söyleyin gelip Büyükşehir Belediyesi'yle anlaşsın beraber yapalım" demesinin ardından vatandaş, "O zaman siz burada söz verebilir misiniz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu da "Söz veririz, şöyle yapacağız, hükümetle konuşun, tapuları gerekirse devredeceğiz, gelsinler size yapsınlar" şeklinde yanıt verdi. Vatandaş, "Sizin örnek proje dediğiniz projeyi yapamayacağınız" derken Kılıçdaroğlu araya "Biz yaparız" diye girmesi üzerine, Vatandaş "Ama ne zaman?" diye sordu. Kılıçdaroğlu ise "Efendim ihale açıyorsunuz ihaleye müteahhit girmiyor" dedi. Vatandaş ise "O zaman oranı düşürün, belediye şirketi girsin ihaleye, belediye şirketi yapsın, ticari amaç gütmüyor ya belediye, o zaman belediye yapması lazım. Biz mağduruz" dedi. Kılıçdaroğlu da "Bak kardeşim, efendim sizin mağdur olduğunuzu biliyoruz"

Video'nun açıklama kısmında CHP'yi eleştiren Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Hep söylüyorum. CHP'li Soyer, CHP Milletvekillerini İzmir'de sokağa çıkamaz hale soktu. İşte, örnek. İzmirliler, Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösteriyor. Kılıçdaroğlu ise, "Belediye olarak biz çözemedik, hükümet çözsün" diyor. Boşuna demiyoruz; Onlar konuşur AK Parti yapar!"