İzmir’de Kılıçdaroğlu’na tepki: Belediyeden haksız yere işten çıkardılar, 16 aydır maaşımı alamıyorum

İzmir Karabağlar'da temel atma ve toplu açılış töreninde katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, program sırasında CHP'li Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere atıldığını öne süren bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezinin temel atma merasimi ile Karabağlar Belediyesi toplu açılış törenine katıldı.

"MAAŞIMI VERMEDİLER"

Törende ezan okunduğu sırada Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda keserken, bir kadın vatandaş tören alanında sesini yükseltti.





Karabağlar Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarıldığını ifade eden kadın, "Burada haktan emekten bahsediyorsunuz. Ben işimi, ekmeğimi istiyorum. 16 aylık maaşımı alamadım. Başkan bir şey değil sadece işimi istiyorum" dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tepki gösteren kadınla konuştu.

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