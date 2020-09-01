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    Yeniasır TV Gündem Aydın Belediyesi'nde bitmeyen sorunlar! Ne vaad etti, ne yaptı?

    Aydın Belediyesi'nde bitmeyen sorunlar! Ne vaad etti, ne yaptı?

    Giriş Tarihi: 01.09.2020, 14:51

    Aydın'da sorunlar bitmek bilmiyor. Aydın CHP'li belediye tarafından yönetiliyor. Ancak 11 yılda 17 ilçedeki sorunların hiçbiri halledilmedi. Bu sorunların başında trafik, otopark, Menderes'in kirliliği ve susuzluk yer alıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Arı, "Pandemi sürecinde Aydın'ın en büyük sıkıntısı susuzluk. Sıcaklık 50 derece. İnsanların hijyene en çok ihtiyacı olduğu dönemde günlerce süren susuzluk oluyor" dedi. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

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