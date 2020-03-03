Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bahar-kalkani-harekatinda-hedefler-boyle-vuruldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı'nda Serakip, Khawari, Talhiyah, Mardikhvur ve Khan as Subul'daki rejim ve destekçilerinin bulunduğu hedeflerin vurulma anlarının görüntülerini yayınladı.

Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi. Serakip, Khawari, Talhiyah, Mardikhvur ve Khan as Subul'daki rejim ve destekçilerinin bulunduğu hedeflerin vurulma anları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

İHA