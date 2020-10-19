Bakan Albayrak paylaştı! 'Fatih Keşfe Giden Yol' belgeseli

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Türkiye'ye Karadeniz'den müjdeli haberler veren Fatih sondaj gemisinin üstün başarısı belgeselleştirildi. A Haber ekranlarından yayınlan belgesel Türkiye ve Osmanlı tarihinden önemli noktalara ışık tuttu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Fatih' sondaj gemisinin hikayesini anlatan belgeselle ilgili bir paylaşım yaptı.

Türkiye'ye Karadeniz'den müjdeli haberler veren Fatih sondaj gemisinin üstün başarısı belgeselleştirildi.

A Haber ekranlarından yayınlan belgesel Türkiye ve Osmanlı tarihinden önemli noktalara ışık tuttu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Fatih' sondaj gemisinin hikayesini anlatan belgeselin haber kanallarında yayınlanacağını bugün yaptığı paylaşımla açıkladı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Yeni keşiflere, yeni fetihlere... Emeği geçen 70 binin üzerindeki personelimizi kutluyorum. Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli bu akşam haber kanallarında..." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi" ifadelerine yer verdi.



Belgeselde Fatih'in önemine vurgu yapan Berat Albayrak, "Fatih'in kendisi gemi olarak fiziksel olarak demirden ziyade bir milletin toplumun ümidini umudunu yapma kapasitesini, özgüvenini temsil ediyor." dedi.







FATİH'iN YOLA ÇIKIŞI

Fatih 4 gün süren yolculuğun ardından Trabzon Limanı'na ulaştı. Kulenin yeniden kurulması gerekiyordu. Kule montajı yapıldıktan sonra. Sondajın yapılacağı Sakarya havzasına yola koyuldu. O gün hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, "15 Temmuz'da oradan demir alarak bugünkü lokasyon noktasına intikal etti. 20 Temmuz'da da işlemlere başladı. Yani matkap dönmeye başladı" dedi.

FATİH SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?



Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta sefere çıktı.



Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.



"Upgrade" edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.

12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih'in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar.



Fatih'in, 64 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi'ne yakın. Fatih'in iki kulesi, toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.



Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan Fatih, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.