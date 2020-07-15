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    Bakan Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

    Giriş Tarihi: 15.07.2020, 12:48

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştığı mesajında, "15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz." dedi.

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