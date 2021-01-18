Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-selcuktan-yuz-yuze-egitim-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı programda yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına ilişkin, "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var." dedi.