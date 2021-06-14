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    Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 47 polis gözaltına alındı

    Giriş Tarihi: 14.06.2021, 12:39

    Balıkesir merkezli 32 ilde, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen bilgiler doğrultusunda, FETÖ/PDY’ye yönelik aktif görevdeki 60 polis ile kamudan istifa eden 1 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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